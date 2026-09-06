МВД Германии готовит комплексный "защитный щит" от российских диверсий

После неудачной попытки атаки с использованием беспилотника со взрывчаткой в аэропорту "Лейпциг/Галле" Германия планирует усилить защиту от российских диверсий и других гибридных атак.

Об этом сообщило издание Bild, пишет "Европейская правда".

Глава МВД Германии Александр Добриндт планирует комплекс мер, который должен охватить защиту от беспилотников и диверсий на критической инфраструктуре и кибератак, а также – выявление шпионов и потенциальных террористов.

"Гибридные атаки России с использованием дронов со взрывчаткой на аэропорты, агенты в наших городах, кибератаки на наши сети и саботаж нашей инфраструктуры – это повседневная реальность. Эти атаки будут усиливаться, но мы можем дать отпор и защититься", – заявил Добриндт.

По информации издания, Германия планирует расширить мобильное подразделение федеральной полиции для борьбы с беспилотниками.

Новые подразделения, которые можно будет быстро перебрасывать в разные районы, будут оснащены вертолетами и специальными автомобилями. Они будут размещены в девяти стратегически важных городах: Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кёльне.

Их задачей станет защита воздушного пространства над ключевыми транспортными узлами, аэропортами, вокзалами и правительственным кварталом в Берлине. Речь идет не только об обнаружении и перехвате дронов, но и о обезвреживании беспилотников со взрывчаткой.

Другое предложение предусматривает расширение полномочий компаний, управляющих критически важной инфраструктурой. Водоканалы, энергетические компании и предприятия оборонной промышленности могут получить законные полномочия не только обнаруживать беспилотники, но и активно противодействовать им. Это должно позволить быстрее реагировать на атаки на объекты критически важной инфраструктуры, не дожидаясь прибытия государственных сил.

В плане также предусмотрено более широкое использование технологий искусственного интеллекта, биометрического распознавания лиц и систем видеонаблюдения, в частности на вокзалах. ИИ должен помогать автоматически выявлять оружие и подозрительное поведение, а также идентифицировать людей, подозреваемых в подготовке нападений или шпионской деятельности.

Отдельное направление – защита от кибератак. Речь идет о создании национального Cyberdome – разветвленной сети цифровых датчиков, которая должна выявлять и блокировать попытки хакерских атак.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

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