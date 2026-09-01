Германия обвинила Россию в гибридной атаке с использованием дрона в аэропорту Лейпцига

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.

Об этом он заявил во вторник, 1 сентября, как цитирует Handelsblatt, пишет "Европейская правда".

Добриндт заявил, что во время инцидента в Лейпциге были применены методы, которые использовались и в других российских атаках. По его словам, это совершали "агенты низшего уровня", что соответствует схеме "российских гибридных действий".

Он отметил, что выводы разведки подтвердили это и показали, что причастные лица действовали в интересах России.

"Поэтому федеральное правительство приходит к выводу, что Россия несет ответственность за гибридную атаку, произошедшую 4 августа в Лейпциге. Мы не находимся в состоянии войны. Но мы ежедневно являемся мишенью гибридной войны", – подчеркнул Добриндт.

Министр подчеркнул: технику, обнаруженную на месте происшествия, и взаимодействие отдельных элементов следует охарактеризовать как профессиональные, что свидетельствует о высоком уровне технической экспертизы и значительных организационных усилиях при планировании и совершении преступления.

По его словам, правительство считает, что Германия и впредь будет мишенью гибридных атак со стороны России. "Мы не рассматриваем события в Лейпциге как отдельный случай, а воспринимаем их во взаимосвязи с другими гибридными акциями", – сказал Добриндт.

Аэропорт Лейпцига играет важную роль не только как логистический узел, например, для службы доставки посылок DHL, но и регулярно используется для военных перевозок Бундесвера и НАТО.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во вторник пообещал взвешенную реакцию на обнаружение дрона со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле".

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Галле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов.