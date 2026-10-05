Ещё два переговорных кластера для Украины и Молдовы могут быть открыты на следующей неделе, если Верховная Рада Украины примет необходимый закон.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос после завершения заседания Совета ассоциации Молдова-ЕС 5 октября.

На следующей неделе ЕС может открыть еще два переговорных кластера для Украины и Молдовы.

"Возможно, что мы откроем следующие два кластера для Молдовы и Украины уже на следующей неделе в ходе межправительственных конференций в Люксембурге", – заявила Кос.

Она подчеркнула, что для этого украинский парламент должен утвердить необходимый законопроект (речь идет об изменениях в законе об образовании в отношении национальных меньшинств, на которых настаивает Венгрия, до сих пор блокирующая открытие новых кластеров для Украины. – "ЕП").

"Мы очень хорошо знакомы с процедурами в Верховной Раде, но надеемся, что закон будет принят Радой. Как только это произойдет, государствам-членам придется ускорить процедуру", – подчеркнула еврокомиссар.

Как сообщала "Европейская правда", 1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, принятие которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах.

Глава МИД Андрей Сибига выразил надежду, что одобрение законодательных изменений приведет к разблокированию Венгрией двух следующих кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Стоит обратить внимание, что премьер-министр Албании в интервью заявил, что ЕС дает Украине нереальные обещания в вопросе членства.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.