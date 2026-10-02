Премьер-министр Албании заявляет, что ЕС обманывает Украину в вопросе членства

Премьер-министр Албании Эди Рама резко раскритиковал подход ЕС к переговорам о вступлении Украины в ЕС.

Об этом он заявил в интервью Welt, передает "Европейская правда".

Рама говорил о процессе вступления в ЕС стран Западных Балкан, напоминая о том, что в 1989 году Восточной Германии не предписывали выполнять все 33 раздела переговоров о вступлении.

"ЕС, по-видимому, будет требовать от нас еще больше усилий. Но мы хотим быть его частью. Посмотрите на Украину. То, что им обещают, – это ложь", – заявил он.

"Их никогда не примут через обычный процесс вступления с соблюдением всех критериев. Это всем известно. Реалистичным решением было бы привлечь Украину к переговорам уже сейчас и предоставить ей полноправное членство на основе заслуг", – добавил премьер Албании.

Напомним, 1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, одобрение которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах.

Глава МИД Андрей Сибига выразил надежду, что одобрение законодательных изменений приведет к разблокированию Венгрией двух следующих кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС.