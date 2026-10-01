Сибига рассказал о договоренностях с Венгрией: будет закон об образовании

Министры иностранных дел Украины и Венгрии провели в Нью-Йорке встречу, о которой до сих пор не сообщалось публично.

Об этом рассказал глава украинского МИД Андрей Сибига на встрече с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Сибига подчеркнул, что встреча состоялась, несмотря на недавнее дипломатическое обострение, после саммита Карпатской инициативы, но прошла успешно.

"В Нью-Йорке мы встретились с Анитой Орбан. Мы поддерживаем контакт. Она играет конструктивную роль, я ценю наше взаимодействие", – рассказал он. По его словам, уже после тех переговоров венгерский министр заявила, что не исключает возможность участия в "Карпатской восьмерке".

Также министр подчеркнул, что параллельно у министра Орбан "происходят контакты с вице-премьером Всеволодом Ченцовым по европейскому направлению".

"Надеемся, что мы добьемся результата, чтобы разблокировать наше дальнейшее продвижение в Европейский Союз", – заявил министр и связал это решение с принятием поправок к закону "Об образовании".

"У нас есть проект соответствующего закона. И я надеюсь, что состоится специальная сессия Верховной Рады, на которой, помимо европейского массива законодательства, будет рассмотрен законопроект о национальных меньшинствах – речь идет об изменениях в законодательстве об образовании. Это коснется не только венгерского меньшинства, это коснется всех меньшинств, проживающих в Украине", – заявил он.

Изменения, которые Украина обязалась внедрить, "ЕвроПравда" описывала в июне в статье "Не только о Закарпатье. Детали "соглашения" с Венгрией".

Впрочем, в сентябре отношения двух стран вступили в кризис. Об этом – в статье ""Венгерское наказание" для Украины".