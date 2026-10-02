В Раде опубликовали текст законопроекта, который должен снять венгерское вето на пути в ЕС

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, принятие которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект призван обеспечить право на образование представителям национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов Украины.

В тексте подчеркивается, что украинский язык остается языком образовательного процесса, однако в учебных заведениях, где есть класс или группа с обучением на языке коренного народа Украины или на языке национального меньшинства (являющегося официальным языком ЕС), гарантируется право на использование соответствующего языка.

Также законопроект вводит понятие учреждений общего среднего образования со статусом учреждения национального меньшинства (сообщества) Украины. Такой статус может получить учреждение, в котором количество учащихся, получающих образование на языке национального меньшинства (сообщества), составляет более 50% от общего количества учащихся.

Разрешается, чтобы образовательная программа учреждения с группами, обучающимися на языке национальных меньшинств, предусматривала изучение учащимися национальной истории, сохранение материальной и духовной культуры, связанной с национальной идентичностью, сохранение и использование национальных традиций, национальной символики и обычаев.

Также разрешается дублировать официальные документы об образовании и приложения к ним на языках национальных меньшинств в случае подачи родителями ученика соответствующего заявления.

Кроме того, в законопроекте предлагается предоставить родителям право инициировать расширение перечня предметов, которые будут преподаваться на украинском языке. Для этого потребуется письменное заявление родителей не менее двух третей учеников соответствующего класса или группы, после чего соответствующее решение принимает учебное заведение.

Глава МИД Андрей Сибига выразил надежду, что одобрение законодательных изменений приведет к разблокированию Венгрией двух следующих кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС

Стоит напомнить, что в сентябре отношения между двумя странами перешли в кризис. Об этом – в статье "Венгерское наказание" для Украины"