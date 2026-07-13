Макрон: Украина получит первые истребители Rafale в 2028–2029 годах

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина планирует приобрести французские истребители Rafale, а также рассказал, когда первые из них должны появиться в украинском небе.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с лидерами Украины, Великобритании и Германии в понедельник, 13 июля, пишет "Европейская правда".

Макрон заявил, что Украина планирует приобрести 16 французских истребителей Rafale с соответствующим вооружением

"Первые из них должны подняться в небо над Украиной уже в 2028–2029 годах, а учебные полеты начнутся в ближайшие месяцы", – подчеркнул французский президент.

Также он заявил, что Франция предоставит Украине лицензии на производство своих ракет.

В этот же день десять европейских государств, включая Украину, по итогам учредительного заседания в Париже заявили о создании Интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.