Франция будет обучать украинских пилотов управлению истребителями Rafale

Франция приступила к подготовке к обучению первых украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale в преддверии возможной поставки 16 самолетов в 2028–2029 годах.

Об этом пишет Le Parisien, сообщает "Европейская правда".

Это новый этап в оказании Францией военной поддержки Киеву и является продолжением заявления от 13 июля о том, что Франция и Украина объявили о подписании "дорожной карты", которая предусматривает приобретение Киевом 16 истребителей Rafale.

"В настоящее время мы ведем переговоры с украинцами о поставке самолетов Rafale, которые будут пилотировать не французы, а украинские пилоты", – отметил заместитель министра по вопросам Европы Бенжамен Аддад, добавив, что Париж уже "приступил к подготовке этих пилотов".

Согласно информации, обнародованной в течение последних месяцев, первые четыре самолета могут быть переданы после завершения курса подготовки украинских пилотов.

Согласно традиционным программам подготовки ВВС, летчики сначала тренируются на учебных самолетах, таких как легкие самолеты Grob G-120TP и четырехдвигательные учебные самолеты Dornier Alpha Jet, а затем переходят на сложные истребители.

Хотя первая партия из 16 самолетов уже утверждена, в течение следующих 10 лет для ВВС Украины может быть заказано до 100 самолетов Rafale. Об этом говорится в письме, подписанном 17 ноября 2025 года Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что его страна предоставит Украине лицензии на производство своих ракет.

Также Владимир Зеленский заявил, что около половины истребителей F-16 длительное время находятся в Европе на ремонте и техническом обслуживании.