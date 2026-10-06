Ле Пен намерена предложить сокращение бюджета на фоне кризиса на рынке облигаций

Во Франции лидер президентской гонки от ультраправых Марин Ле Пен планирует предложить сокращение бюджета на фоне обвала французских облигаций.

Об этом сообщает Reuters, передает "Европейская правда".

Во вторник, 6 октября, Ле Пен представит планы по сокращению государственных расходов на 25 млрд евро в год, стремясь укрепить свой финансовый авторитет на фоне обострения кризиса на рынке облигаций.

Стоимость заимствований для Франции в последние дни стремительно выросла до уровней, которых не наблюдалось с начала 2000-х годов. Все из-за того, что страна оказалась в центре глобального обвала рынка облигаций из-за напряженной ситуации с государственными финансами и политической неопределенности в преддверии выборов в следующем году.

Ле Пен, лидирующая в опросах перед выборами, которые состоятся 18 апреля – 2 мая, пытается укрепить доверие к бюджету с помощью своих планов экономии.

В то время как инвесторы избавляются от французских активов, правительство премьер-министра Себастьена Лекорню пытается успокоить рыночные волнения, обнародовав бюджет на 2027 год, который предусматривает 43 млрд евро новых мер экономии. Однако судьба этого бюджета в раздробленном французском парламенте зависит от оппозиционных партий, среди которых крупнейшей является "Национальный фронт" Ле Пен.

Ле Пен заявила, что во вторник она также обнародует альтернативный бюджет на 2027 год, который должен дать представление о требованиях "Национального фронта" в ходе переговоров в парламенте, которые состоятся в ближайшие недели.

В прошлом году партия Ле Пен требовала, чтобы бюджет на 2026 год предусматривал значительную экономию за счет сокращения взноса Франции в бюджет Европейского Союза и ограничения социальных выплат иммигрантам и помощи на развитие. Однако Лекорню удалось принять бюджет на 2026 год, заручившись молчаливой поддержкой социалистов.

Как известно, в преддверии президентских выборов 2027 года во Франции неформальный лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.

Напомним, во Франции межпрофсоюзная коалиция призвала работников частного и государственного секторов, а также пенсионеров и молодежь к однодневной забастовке и митингу в четверг, 5 ноября. Протестовать будут против роста цен и замораживания роста зарплат и пенсий в новом проекте бюджета французского правительства на 2027 год.