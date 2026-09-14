Выборы во Франции: Ле Пен остается лидером соцопросов

Ожидаемая кандидатка на предстоящих президентских выборах, неформальный лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Последние два исследования общественного мнения за семь месяцев до предстоящих президентских выборов во Франции свидетельствуют об уверенном лидерстве Ле Пен со значительным отрывом от возможных конкурентов.

Обнародованные 14 сентября результаты исследования Toluna Harris Interactive для M6-RTL прогнозируют Марин Ле Пен 33–36 % голосов в первом туре.

Борьба за второе место разворачивается между лидером ультралевых Жаном-Люком Меланшоном и правоцентристом, популярным мэром Гавра Эдуаром Филиппом. Меланшон может набрать 16–17 % голосов, Филипп – 14–19 %.

Во втором туре в противостоянии с Меланшоном Ле Пен победила бы с 67%, с экс-премьером Габриэлем Атталем – с 56%, с Эдуаром Филиппом – с 55%.

В опубликованном на выходных исследовании избирательных настроений от Ipsos-BVA Cesi Ле Пен также лидирует с 33–35%; в четырёх из шести сценариев во второй тур с ней выходит Меланшон, а Филипп – лишь в двух.

Официальный лидер правопопулистского "Национального объединения" Жордан Барделла в очередной раз опроверг слухи о якобы напряженных отношениях между ним и Ле Пен после того, как она все же получила возможность баллотироваться.

Тем временем президент и премьер Франции побили рекорд непопулярности.

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