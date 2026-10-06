Ле Пен збирається запропонувати скорочення бюджету на тлі кризи на ринку облігацій

У Франції лідерка президентської гонки від ультраправих Марін Ле Пен планує запропонувати скорочення бюджету на тлі обвалу французьких облігацій.

Про це інформує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок, 6 жовтня, Ле Пен представить плани щодо скорочення державних витрат на 25 млрд євро на рік, прагнучи зміцнити свою фінансову авторитетність на тлі зростання кризи на ринку облігацій.

Вартість позик для Франції останніми днями стрімко зросла до рівнів, яких не спостерігалося з початку 2000-х років. Все через те, що країна опинилася в центрі глобального обвалу ринку облігацій через напружену ситуацію з державними фінансами та політичну невизначеність напередодні виборів наступного року.

Ле Пен, яка лідирує в опитуваннях перед виборами, що відбудуться 18 квітня – 2 травня, намагається зміцнити довіру до бюджету за допомогою своїх планів економії.

У той час як інвестори позбуваються французьких активів, уряд прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню намагається заспокоїти ринкові хвилювання, оприлюднивши бюджет на 2027 рік, який передбачає 43 млрд євро нових заходів економії. Однак доля цього бюджету в роз’єднаному французькому парламенті залежить від опозиційних партій, серед яких найбільшою є "Національний фронт" Ле Пен.

Ле Пен заявила, що у вівторок вона також оприлюднить альтернативний бюджет на 2027 рік, який має дати уявлення про вимоги "Національного фронту" під час переговорів у парламенті, що відбудуться найближчими тижнями.

Минулого року партія Ле Пен вимагала, щоб бюджет на 2026 рік передбачав значні економії шляхом скорочення внеску Франції до бюджету Європейського Союзу та обмеження соціальних виплат іммігрантам і допомоги на розвиток. Проте Лекорню вдалося ухвалити бюджет на 2026 рік, заручившись мовчазною підтримкою соціалістів.

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції неформальна лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.

Нагадаємо, у Франції міжпрофспілкова коаліція закликала працівників приватного та державного секторів, а також пенсіонерів і молодь до одноденного страйку та мітингу у четвер, 5 листопада. Протестуватимуть проти зростання цін та замороження зростання зарплат і пенсій у новому проєкті бюджету французького уряду на 2027 рік.