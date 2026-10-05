Во Франции профсоюзы призывают к новой акции протеста против роста цен

Во Франции межпрофсоюзная коалиция призвала работников частного и государственного секторов, а также пенсионеров и молодежь к однодневной забастовке и митингу в четверг, 5 ноября.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Новый призыв к забастовке является продолжением первого дня мобилизации, посвященного государственным служащим 29 сентября.

"Топливо, продукты питания, арендная плата, газ, электроэнергия… Все дорожает, кроме зарплат и пенсий", – заявили в профсоюзе.

Это первый призыв к акции протеста, охватывающей как государственный, так и частный секторы с начала учебного года в сентябре. Он прозвучал накануне третьего дня мобилизации старшеклассников, проходящего при поддержке профсоюзов.

"Уважая независимость движения старшеклассников, наши организации разделяют их требования о лучших условиях обучения и большем равенстве", – отмечает межпрофсоюзная коалиция.

Профсоюзы требуют повышения зарплат и пенсий после того, как правительство представило проект бюджета на 2027 год, который предусматривает многочисленные меры экономии и замораживание роста выплат, несмотря на инфляцию.

Напомним, во Франции уже несколько недель продолжается движение протестов среди старшеклассников. Учащиеся, принявшие участие в акциях, требуют увеличения кадровых и финансовых ресурсов для национального образования, жалуются на отсутствие замены учителей, запущенные здания и чрезмерно насыщенные расписания занятий. В пятницу правоохранительные органы задержали более 1 700 человек – в целом с понедельника их число достигло 5 тысяч.

Как сообщили в понедельник, 5 октября, с начала протестов старшеклассников пострадали 190 учащихся. В частности, 15-летний ученик тяжело пострадал во время протеста возле лицея – у него оторвало руку.