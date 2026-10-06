Туск объявил о запуске масштабной программы гражданской обороны и защиты населения на $26 млрд

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во вторник, 6 октября, правительство примет проект постановления об утверждении программы гражданской защиты и гражданской обороны на 2027–2031 годы общей суммой 102,4 млрд злотых (около $26 млрд).

Об этом он сообщил во время выступления перед заседанием Совета министров, пишет PAP, передает "Европейская правда".

Туск заявил, что до сих пор в рамках подобной программы Польша "преимущественно финансировала экстренные закупки – например, генераторы – когда существовала угроза отключений электроэнергии".

"Местные органы власти настойчиво выступали – и вполне справедливо – за то, чтобы эту программу продлили и увеличили ее финансирование, чтобы можно было начать инвестиционные программы, направленные на защиту гражданского населения и гражданскую оборону. И эта сумма составит 102,4 млрд злотых на 2027–2031 годы", – сказал он.

По его словам, в рамках этих средств регионам будет выделено примерно 30 млрд злотых (около $7,7).

"Местные органы власти будут подавать предложения, чтобы иметь право голоса при решении вопроса о том, какие именно инвестиции необходимы – будь то укрытия, пожарная станция или телекоммуникационная инфраструктура – всё, что является самым необходимым", – пояснил он.

Туск отметил, что приоритеты в сфере гражданской защиты и гражданской обороны, которые будут финансироваться в рамках этого проекта, включают защитные сооружения, а также оборудование и спасательные средства, способность обеспечивать бесперебойное водо– и энергоснабжения, а также места и процедуры накопления запасов на случай критических ситуаций, не только в военное время, но и в других случаях, таких как стихийные бедствия.

"Мы будем финансировать системы оповещения и безопасность информационно-коммуникационных технологий", – добавил он.

Напомним, Польша готовит закон о так называемом "предвоенном положении", который должен определить правила действий в ситуации, когда страна формально ещё не находится в состоянии войны, но уровень угрозы уже значительно выше, чем в мирное время.

Сообщалось, что из Литвы, Латвии и Эстонии в Польшу могут эвакуировать не менее одного миллиона человек, если Россия решит напасть на страны Балтии.