СМИ: MI6 опасается, что задержанный бывший глава разведки Германии раскрыл её данные

Секретная разведывательная служба Великобритании (MI6) проверяет, не была ли раскрыта ее секретная информация и не оказались ли под угрозой ее шпионы в результате скандала, связанного с разоблачением бывшего президента Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Расследование в отношении бывшего главы разведки Германии вызвало беспокойство у спецслужб союзников, поскольку считается, что Ханнинг мог передавать третьим лицам информацию, поступавшую от партнерских разведывательных служб.

Это также вызвало опасения, что американские и британские источники – агенты или информаторы, работающие на местах, – могут быть раскрыты из-за информации, которой поделился Ханнинг.

Этот скандал потряс западное разведывательное сообщество: источники описывают вероятную утечку информации как значительный успех иностранного государства, который потенциально может нанести серьезный ущерб западному альянсу по обмену разведданными.

MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), а также несколько американских ведомств в настоящее время проводят систематическую внутреннюю проверку всей конфиденциальной информации, которой они делились с европейскими союзниками в течение соответствующего периода.

По данным СМИ, их главная цель – защита источников, которые могли оказаться под угрозой в результате вероятной утечки. Подобные проверки, вероятно, будут проведены всеми партнерами и союзниками Германии по обмену разведданными.

Неизвестно, когда немецкие чиновники сообщили своим коллегам о нарушении безопасности, хотя, как считается, это произошло до арестов, произведённых во вторник, 6 октября.

Накануне стало известно, что генеральный прокурор Германии ведет расследование в отношении бывшего президента BND Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и государственной измене. Еще одному многолетнему сотруднику разведывательной службы Манфреду Д. предъявлены обвинения в пособничестве в попытке государственной измены и пособничестве в шпионаже в ущерб Германии. Оба подозреваемых были задержаны 6 октября.

Согласно расследованию Der Spiegel, бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии мог передавать секретные документы агенту из Азербайджана.

Это дело стало вторым серьёзным инцидентом в BND за последние несколько лет. В декабре 2022 года Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны Карстена Л. по подозрению в государственной измене – мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.