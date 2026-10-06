В Германии арестовали экс-главу разведки по подозрению в шпионаже и госизмене

Бывший президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг был арестован по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн, покушении на государственную измену и деятельности в качестве агента спецслужб.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, передает "Европейская правда".

По информации нескольких СМИ, генеральный прокурор Германии ведет расследование в отношении бывшего президента BND Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и государственной измене. Еще одному многолетнему сотруднику разведывательной службы предъявлены обвинения в пособничестве в попытке государственной измены и пособничестве в шпионаже в ущерб Германии.

Следователи Федерального управления уголовной полиции (BKA) задержали Ханнинга утром в его доме в Нордвальде недалеко от Мюнстера.

В Баварии правоохранители арестовали ещё одного бывшего высокопоставленного сотрудника BND Манфреда Д., который, как выяснилось, был руководителем офиса Ханнинга и работал в ведомстве до весны 2026 года.

Сотрудник якобы до 2022 года поставлял Ханнингу за деньги строго секретную информацию из ведомства. Следователи проверяют подозрение, что 80-летний бывший руководитель BND на основе этой информации подготовил анализ безопасности для иностранной разведывательной службы как минимум один раз. По информации СМИ, речь идет не о России.

Еще в одном случае экс-глава разведки якобы использовал сведения из внутренних документов ведомства в общении с иностранным агентом. По данным источников в кругах безопасности, Ханнинг попал в поле зрения следствия после обыска его дома и офисов в сентябре прошлого года: тогда государственное управление уголовной полиции (LKA) Гамбурга искало доказательства по другому делу.

В целом, как считается, Манфред Д. передал Ханнингу около 2 тысяч документов. Согласно результатам расследования, во многих случаях это были брифинги по так называемому совещанию по вопросам внешней политики и безопасности у канцлера, в ходе которых руководители органов безопасности еженедельно обмениваются информацией.

Согласно результатам расследования, эти документы представляют собой чрезвычайно конфиденциальные отчеты, в частности касающиеся иранской ядерной программы или российской армии. Среди них также есть информация от иностранных служб союзников. Утечка таких материалов считается в разведывательных кругах "суперкатастрофой", из-за которой спецслужбы союзников могут утратить доверие к немецкому разведывательному ведомству.

На протяжении своей карьеры Август Ханнинг десятилетиями занимал ключевые должности в системе безопасности Германии. Сначала он был уполномоченным по вопросам секретности в западногерманском дипломатическом представительстве в бывшей Германской Демократической Республике. После работы в канцелярии канцлера, в частности на должности координатора федеральных разведывательных служб, в 1998 году возглавил Федеральную разведывательную службу. В конце 2005 года Ханнинг перешел на должность государственного секретаря в Федеральное министерство внутренних дел.

Это дело стало вторым серьёзным инцидентом в BND за последние несколько лет. Ранее перед Берлинским апелляционным судом предстал бывший руководитель отдела BND Карстен Л., который, как утверждается, в 2022 году вместе с другим обвиняемым шпионил в пользу России.

Его сообщника Артура Э. арестовали в январе 2023 года. Он был курьером между сотрудником разведки и российскими спецслужбами.

Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.