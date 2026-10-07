ЗМІ: MI6 побоюється, що затриманий ексочільник розвідки Німеччини розсекретив її дані

Секретна розвідувальна служба Великої Британії (MI6) перевіряє, чи не було розкрито її секретну інформацію або чи не опинилися під загрозою її шпигуни в результаті скандалу з викриттям колишнього президента Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Августа Ганнінга.

Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

Розслідування щодо колишнього очільника розвідки Німеччини занепокоїло спецслужби союзників, оскільки вважається, що Ганнінг міг передавати третім особам інформацію, яка надходила від партнерських розвідувальних служб.

Це також викликало побоювання, що американські та британські людські джерела – агенти або інформатори, які працюють на місцях, – можуть бути викриті завдяки інформації, якою поділився Ганнінг.

Цей скандал шокував західне розвідувальне співтовариство: джерела описують ймовірний витік інформації як значний успіх іноземної держави, який потенційно може завдати серйозної шкоди західному альянсу з обміну розвідданими.

MI6 та Центр урядового зв'язку Британії (GCHQ), а також кілька американських відомств, наразі проводять систематичну внутрішню перевірку всієї конфіденційної інформації, якою ділилися з європейськими союзниками протягом відповідного періоду.

За даними ЗМІ, їхня головна мета – захист джерел, які могли опинитися під загрозою внаслідок ймовірного витоку. Подібні перевірки, ймовірно, будуть проведені всіма партнерами та союзниками Німеччини з обміну розвідданими.

Невідомо, коли німецькі посадовці повідомили своїх колег про порушення безпеки, хоча, як вважається, це сталося до арештів, проведених у вівторок, 6 жовтня.

Напередодні стало відомо, що генеральний прокурор Німеччини веде розслідування щодо колишнього президента BND Августа Ганнінга за підозрою у шпигунстві, розкритті державних таємниць та держзраді. Ще одному багаторічному співробітнику розвідувальної служби Манфреду Д. висунуто звинувачення у пособництві у спробі державної зради та пособництві у шпигунстві на шкоду Німеччині. Обох підозрюваних затримали 6 жовтня.

Згідно з розслідуванням Der Spiegel, колишній очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини міг передавати таємні документи агенту з Азербайджану.

Ця справа стала другим серйозним інцидентом у BND за останні кілька років. У грудні 2022 року Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни Карстена Л. за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії.