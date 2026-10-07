СМИ: экс-глава немецкой разведки передавал конфиденциальную информацию в Азербайджан

Бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже и разглашении государственных тайн, мог передавать секретные документы агенту из Азербайджана.

Об этом стало известно из расследования Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным следствия, бывший руководитель ведомства незаконно получил более 2 000 секретных документов и мог использовать эти данные в общении с иностранным агентом.

Согласно расследованию издания, конфиденциальная информация, вероятно, была передана контактному лицу из Азербайджана.

В расследовании немецкой прокуратуры говорится, что Ханнинг якобы через бывшего руководителя своего офиса в BND, Манфреда Д., получил документы, классифицированные как "секретные", и использовал их для подготовки письменного анализа для "сотрудника иностранной разведывательной службы". В интересах какого государства он работал, следственные органы не сообщили.

По информации журнала Der Spiegel, вероятным заказчиком был сотрудник азербайджанской разведки. Остается неизвестным, действительно ли анализ, подготовленный Ханнингом, дошел до адресата.

В то же время связь экс-главы разведки с представителями Азербайджана не вызывает сомнений. Так, Ханнинг входил в состав правления "Немецко-азербайджанского форума", как следует из сообщения этой организации от июля 2025 года.

Накануне стало известно, что генеральный прокурор Германии ведет расследование в отношении бывшего президента BND Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и государственной измене. Еще одному многолетнему сотруднику разведывательной службы Манфреду Д. предъявлены обвинения в пособничестве в попытке государственной измены и пособничестве в шпионаже в ущерб Германии.

Адвокат Ханнинга пока отказался комментировать обвинения в адрес своего клиента. В случае осуждения за шпионаж в ущерб государству 80-летнему бывшему президенту BND грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до десяти лет.

Это дело стало вторым серьезным инцидентом в BND за последние несколько лет. В настоящее время перед Берлинским апелляционным судом отвечает бывший руководитель отдела BND Карстен Л., который, как утверждается, в 2022 году вместе с другим обвиняемым шпионил в пользу России.

Между тем в Бундестаге призвали ввести запрет для бывших высокопоставленных чиновников, имевших доступ к секретным данным, заниматься лоббистской и консультантской деятельностью на фоне расследования в отношении бывшего президента разведывательного ведомства.