Фицо заявил, что не хочет, чтобы в Словакию пришла война из-за "какой-то статьи 5" НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ситуация в Европе становится всё более напряжённой и что он не хочет, чтобы его страна была втянута в войну.

Об этом сообщает EUBrief, пишет "Европейская правда".

Фицо сказал, что не хочет, чтобы Словакия стала участником военного конфликта "из-за какой-то статьи 5" НАТО. Эта статья предусматривает, что вооруженное нападение на одну страну-члена НАТО считается нападением на всех.

"Да, мы являемся членами НАТО, мы это ценим, для нас важно сотрудничество, выполнение обязательств. Но как премьер-министр я буду делать все для того, чтобы Словакия никогда не была втянута в военный конфликт", – сказал он.

По словам Фицо, сейчас в Словакии низкий уровень безработицы и развивается инфраструктура. Но с началом военного конфликта всё может осложниться.

"Я вообще не могу представить, ради Бога, что бы мы делали в этой стране, если бы она оказалась втянута в какие-то военные проблемы", – добавил премьер-министр Словакии.

Также Фицо подтвердил, что 18 сентября посетит Украину. Его визит запланирован в рамках саммита "Карпатская инициатива", который пройдет в Ивано-Франковской области. Цель – укрепление экономического, инфраструктурного и регионального сотрудничества между странами Карпатского региона. В частности, речь идет об Украине, Словакии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехии, Австрии и Сербии.

Напомним, правительство Роберта Фицо выступает против передачи Украине военной помощи со стороны Словакии, а сам премьер-министр считает, что войну России против Украины нужно завершить путем переговоров.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что 18 сентября он посетит Украину, где, в частности, встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. С ним он обсудит в том числе санкции ЕС в отношении российских олигархов, которые пока блокируют Словакия и Франция.

Также словацкий Национальный совет 17 сентября одобрил отправку около сотни военнослужащих Вооруженных сил Словакии в рамках операции НАТО "Восточный страж". Словацкие солдаты будут действовать преимущественно в Польше и Румынии, где они будут помогать контролировать воздушное пространство на восточном фланге НАТО.