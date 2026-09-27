В Словакии призвали правительство расследовать след РФ в попытке поджога украинского производителя дронов

Словацкая оппозиция требует от правительства и премьер-министра Роберта Фицо объяснений по поводу информации немецких СМИ, связывающих попытку нападения на украинского производителя дронов в Пряшеве с российской военной разведкой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Pravda.

Оппозиционные депутаты в Словакии требуют разъяснений от правительства и созыва Совета безопасности после того, как немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что за попыткой поджога на предприятии украинской оборонной компании Skyeton вблизи Пряшева может стоять Главное управление Генерального штаба ВС России.

"Совершенно неприемлемо, что о российском следе в покушении в Словакии мы узнаем именно так, а не от главы правительства. Столь же неприемлемо, что до сих пор не был созван Совет безопасности по этому делу", – заявил депутат от оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Томаш Валашек.

По его словам, Фицо отказался от защиты и обороны Словакии, поэтому "Прогрессивная Словакия" призывает его выступить перед общественностью и прокомментировать эти выводы СМИ.

В случае подтверждения российского следа партия требует немедленного привлечения к ответственности Российской Федерации, в частности, выдворения всех российских разведчиков, действующих в стране под дипломатическим прикрытием.

Партия "Христианско-демократическое движение" требует созыва Совета безопасности Словакии и внеочередного заседания Специального контрольного комитета Национального совета Словакии для проверки деятельности Словацкой информационной службы (SIS).

Депутат Франтишек Майерский призывает руководство SIS предоставить конкретную информацию о деле и действиях словацких силовых структур.

"Руководство SIS должно объяснить, что оно знало об этой сети и какие меры приняло", – отметил Майерский.

Председатель "Христианско-демократического движения" Милан Майерский подчеркнул, что политика безопасности государства не может руководствоваться политическими симпатиями правительства к отдельным странам.

"Если наши союзники раскрывают операции иностранного государства, которые доходят вплоть до нашей территории, правительство должно действовать профессионально и в тесном сотрудничестве с ними. Безопасность Словакии должна стоять выше внешнеполитических симпатий Роберта Фицо", – заявил политик.

Депутат Вероника Ремишова из партии "За людей" призывает премьер-министра немедленно созвать Совет безопасности, назвав эту информацию "чрезвычайно серьёзной".

"Вызывает беспокойство то, что из-за явной политики коллаборационизма правительства Фицо Словакия превращается в логово российских террористических и диверсионных группировок. Пока наше правительство активно разбивало сети российских агентов, арестовывало людей, работавших на российские спецслужбы, и высылало нежелательных членов российской дипломатической миссии, Фицо ходит кланяться Путину. И это является одним из естественных последствий", – сказала Ремишова.

Глава Словацкой информационной службы Павел Гашпар призвал оппозиционных политиков и СМИ к сдержанности при распространении информации о масштабах деятельности российских разведывательных служб на территории Словакии.

"Саму информацию не подтвердили даже немецкие органы безопасности и следствия", – отметил он.

По его словам, SIS предоставит общественности дополнительную информацию, когда удастся подтвердить происхождение нападения или исключить возможность того, что это была так называемая операция под ложным флагом.

В августе словацкая полиция заявила, что предотвратила запланированный поджог завода по производству беспилотных летательных аппаратов в восточной части страны, а также задержала троих иностранцев, подозреваемых в этой попытке.

Впоследствии выяснилось, что попытка поджога завода по производству дронов в Словакии касалась украинского производителя дронов Skyeton, а задержанные подозреваемые являются гражданами Украины и Латвии.

Источники в западных разведывательных службах недавно сообщили, что Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству оружия, вербуя для этого членов местных бандитских группировок и проверяя реакцию НАТО.