В Польше готовы к возможной волне беженцев из Украины, но надеются, что до этого не дойдёт
Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий заявил, что страна уже имеет опыт приёма беженцев из Украины, но надеется, что новой волны не будет.
Об этом он сказал в эфире RMF FM, передаёт "Европейская правда".
Разговор, среди прочего, касался возможной очередной волны беженцев из Украины. Гродецкий напомнил, что Польша имеет опыт массового наплыва беженцев в 2022 году, и соответствующие процессы уже были проверены на практике.
"В случае, если такая ситуация все-таки возникнет – хотя это пока остается в сфере гипотетических рассуждений – соответствующие планы есть, а эти процессы уже проверены. Будем надеяться, что до такой ситуации не дойдет", – отметил он.
Как он сказал, особенно сложной может быть предстоящая зима из-за возможных российских атак на критическую инфраструктуру Украины. При этом он подчеркнул, что сохранение независимой Украины остается стратегическим интересом с точки зрения Польши.
Гродецкий также затронул тему эвакуационных планов стран Балтии. По его информации, в начале сентября состоялась встреча представителей Польши, Литвы и Латвии по вопросам трансграничной эвакуации.
"Мы находимся в едином пространстве безопасности, и возможные эвакуационные меры и планы по ним, конечно, должны учитывать и соседние государства", – сказал он.
Как сообщалось, за последние 12 месяцев более 30% украинских беженцев в Польше сталкивались с дискриминацией из-за национальной или этнической принадлежности.
Этот же опрос показывает, что в Украину планируют вернуться 51% опрошенных беженцев в Польше, однако большинство откладывает этот шаг до окончания войны.