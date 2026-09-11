Свыше 30% украинских беженцев в Польше подвергались дискриминации

За последние 12 месяцев более 30% украинских беженцев в Польше сталкивались с дискриминацией по признаку национальной или этнической принадлежности.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного в августе, сообщает "Европейская правда".

Как показывает опрос, за последние 12 месяцев 31% опрошенных украинских беженцев сталкивались с дискриминацией по признаку национальной или этнической принадлежности, а 22% – подвергались предвзятому отношению из-за использования украинского языка.

О негативном отношении к себе из-за русского языка сообщили 6%, из-за возраста – 5%, из-за пола – 3%. В то же время почти половина респондентов (49%) заявила, что не сталкивалась с дискриминацией по перечисленным в опросе признакам.

Отношение самих украинских беженцев к местному населению преимущественно нейтральное (44%) или теплое (50%), а отношение поляков к себе беженцы воспринимают более сдержанно: 30% характеризуют его как теплое, 46% – как нейтральное, 22% – как холодное.

‍21–25 августа 2026 года Rating Group провела опрос украинских беженцев в Польше на тему проживания за рубежом.

Этот же опрос показывает, что в Украину планируют вернуться 51% опрошенных беженцев в Польше, однако большинство откладывает этот шаг до окончания войны.

Стоит отметить, что в июле в Польше впервые за всю историю исследований Центра изучения общественного мнения число противников приема беженцев из Украины превысило число сторонников такого решения.

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