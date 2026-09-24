Датская разведка предупредила об усилении российских гибридных атак

Дания ожидает, что Россия усилит гибридные атаки в течение ближайших месяцев.

Об этом говорится в новой оценке угроз, обнародованной в четверг, 24 сентября, датской разведкой (FE), цитирует DR, пишет "Европейская правда".

В FE считают, что в ближайшие месяцы Россия будет осуществлять "более частые атаки" против Запада и НАТО, "которые будут иметь для пострадавших стран более серьезные последствия, чем раньше".

"К этому, например, могут относиться разрушительные кибератаки с серьезными последствиями для критической инфраструктуры и диверсионные атаки с высоким риском жертв", – говорится в оценке.

В оценке FE также отмечается, что существует "небольшой, но растущий риск того, что Россия начнет ограниченную военную атаку против одной или нескольких стран НАТО, граничащих с Россией".

На пресс-конференции министр обороны Йеппе Бруус заявил, что "ситуация серьезная". В то же время он подчеркнул, что в оценке "речь не идет о военных атаках на Королевство Дания".

Напомним, СМИ сообщили о предупреждении от ЦРУ о российском нападении с помощью дронов на Испанию, Францию или Италию.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Также об эскалации агрессии России против Европы предупредил и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.