Масштабные протесты в Брюсселе переросли в столкновения с полицией

В пятницу в Брюсселе марш членов профсоюзов в рамках общенациональной забастовки против запланированных правительством сокращений бюджета, к которому присоединились сотни студентов, перерос в столкновения с полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Несколько десятков протестующих в масках и чёрной одежде бросали в полицию камни и другие предметы, а на улицах раздавались антиполицейские лозунги, и стены поблизости были исписаны антиполицейскими граффити.

Пожарные тушили несколько пожаров, в частности на автобусах, а полиция ответила слезоточивым газом.

Reuters

Столкновения произошли, когда тысячи протестующих вышли на улицы бельгийской столицы, в том числе студенты, частично вдохновленные демонстрациями в соседней Франции. Забастовка привела к сбоям в работе общественного транспорта и авиасообщения, а также повлияла на работу многих школ и детских учреждений.

Среди демонстрантов были те, кто нес плакаты с надписями "Я пропустил урок, чтобы защитить образование" и "Образование – это право, а не привилегия".

Бельгийская забастовка является частью волны протестов, прокатившейся по Европе: студенты во Франции, Италии и других странах вышли на улицы с требованиями увеличения финансирования образования, а в Испании десятки тысяч человек провели митинги в связи с жилищным кризисом.

Reuters

Полиция сообщила, что, хотя сам марш, в котором приняли участие около 30 тысяч человек, прошел мирно, столкновения вспыхнули возле Центрального вокзала Брюсселя и в центре города, где группы людей бросали в полицию бутылки, кирпичи, камни и пиротехнику, устраивали пожары и наносили ущерб общественному имуществу.

Полиция сообщила, что сотрудники применили водометы и слезоточивый газ для разгона групп и что 21 человек был задержан или арестован, в том числе 13 несовершеннолетних.

Забастовку объявили два крупнейших профсоюза Бельгии – социалистический FGTB/ABVV и христианский CSC/ACV, которые выступают против мер правительства в бюджетной сфере, которые, по их мнению, заставят работников, пенсионеров и семьи с низким доходом нести бремя усилий по сокращению дефицита страны.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил в четверг, что болезненные бюджетные меры необходимы сейчас, чтобы предотвратить спираль долга и процентных расходов, которая в противном случае обременит будущие поколения огромными счетами.

Студенческие группы, чьи протесты начались в начале этого месяца в Льеже и в пятницу распространились на Брюссель, заявляют, что они также протестуют против роста стоимости образования, переполненных аудиторий и реформ, которые, как они опасаются, сделают высшее образование менее доступным.

Недавно во всех тюрьмах Бельгии объявили 24-часовую забастовку из-за постоянной переполненности пенитенциарных учреждений.

16 сентября в аэропорту "Шарлеруа", расположенном недалеко от Брюсселя, объявили забастовку авиадиспетчеров, которая должна продлиться 24 дня.