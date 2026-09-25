Працівники в'язниць у Бельгії оголосили страйк через їх переповненість

Від ранку п’ятниці у всіх в’язницях Бельгії оголошено 24-годинний страйк через постійне переповнення пенітенціарних установ.

Про це повідомляє Belga News, пише "Європейська правда".

Страйк, який розпочався о 6:00 і триватиме добу, оголосили після того, як переговори з Міністерством юстиції щодо цієї проблеми зазнали провалу.

Як зазначають представники профспілок, причиною невдоволення є постійне переповнення в’язниць, де наразі 599 ув’язнених змушені спати на підлозі. За словами Алена Бланке з християнської профспілки ACV, це на 125 осіб більше, ніж два тижні тому.

Минулого понеділка кілька профспілок подали повідомлення про страйк. У четвер відбулася консультація з Міністерством юстиції, яка не дала жодних результатів. Тоді профспілки підтвердили плани провести страйк.

"Причини тепер добре відомі. Протягом багатьох років ми боремося зі структурною переповненістю, щодо якої політичні органи влади, здається, лише поспішно складають екстрені заходи", – сказав Бланке.

Працівники в’язниць вимагають від уряду вирішити ситуацію з переповненістю, а також з нестачею персоналу та застарілою інфраструктурою. Серед іншого, вони вимагають виконати домовленості, досягнуті у рамках угоди, зокрема щодо оголошеного підвищення заробітної плати.

Нагадаємо, у червні парламент Естонії затвердив поправки до закону, що дозволяють переводити іноземних ув’язнених до естонських в’язниць, в рамках відповідної угоди зі Швецією.

Угода діє протягом п’яти років із можливістю її продовження ще на три роки.

В Естонії домовленість оцінюють суперечливо, у червні проти неї провели акцію протесту.

У вересні Естонія відмовилася прийняти 15 із 18 ув’язнених, яких Швеція запропонувала перевести для відбування покарання до Тартуської в’язниці.