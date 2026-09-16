У Бельгії страйк вплинув на сотні авіарейсів з одного з найбільших аеропортів

В аеропорту "Шарлеруа", що поблизу Брюсселя, оголосили страйк авіадиспетчерів, який має тривати протягом 24 днів.

Про це інформує Le Soir, повідомила "Європейська правда".

Страйк в аеропорту "Шарлеруа" оголосили з 16 вересня по 10 жовтня з 22:00 по 08:00 включно.

Його оголосила одна з профспілок, що представляє місцевих авіадиспетчерів, після невдалих переговорів з керівництвом компанії Skeyes, що управляє повітряним рухом у Бельгії. Між сторонами уже певний час триває трудовий конфлікт щодо виплати нічних надбавок авіадиспетчерам "Шарлеруа".

Оголошений страйк має вплинути на 487 ранкових та 345 нічних рейсів.

"На даному етапі ще неможливо повністю оцінити додатковий вплив цих дій на розклади польотів відповідних авіакомпаній. Коли літаки не можуть повернутися до "Шарлеруа" вночі, це також може мати наслідки для перших рейсів, які вони мають виконати з "Шарлеруа" наступного ранку", – кажуть у Skeyes.

Компанія радить пасажирам, що здійснюють польоти з аеропорту "Шарлеруа", перевіряти актуальний статус свого рейсу у своєї авіакомпанії перед вильотом.

"Шарлеруа" – другий за завантаженістю аеропорт Бельгії. Він розташований приблизно за 60 км від Брюсселя і саме сюди прилітають більшість бюджетних авіарейсів, які прямують до бельгійської столиці.

Це вже не перший страйк у бельгійських аеропортах через страйки авіадиспетчерів. Так, на початку червня 2026 усі вильоти та прильоти до та з аеропортів Брюсселя та Шарлеруа були скасовані.

А лоукост-авіакомпанія Ryanair анонсувала скорочення діяльності у Бельгії через "абсурдний" податок на повітряний транспорт.