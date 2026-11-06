G7 10 ноября в Париже проведет отдельное заседание по Украине с участием Сибиги

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) проведут во вторник, 10 ноября, в Париже отдельное заседание, посвященное поддержке Украины, с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил представитель Министерства иностранных дел Франции.

Главными темами заседания по поддержке Украины, которое проводится в рамках двухдневной встречи G7 в Париже 9–10 ноября, станут противовоздушная оборона, финансовая и энергетическая помощь Украине.

Отдельно 9 ноября состоится специальная конференция, посвященная восстановлению защитной арки Чернобыльской АЭС, поврежденной в результате российской атаки в 2025 году.

"Последнее заседание, в конце первой половины дня 10 ноября, будет посвящено поддержке Украины в присутствии министра иностранных дел Украины", – сообщил собеседник "Европейской правды" на набережной Орсе в Париже.

Он отметил, что встреча состоится на фоне усиления российских ударов по украинским городам и стабилизации ситуации на фронте.

"Контекст вам известен: это контекст усиления российских ударов по украинским городам, стабилизации фронта, которая, я бы сказал, делает прорывы той или иной стороны весьма маловероятными, что заставляет нас считать, что конфликт затянется", – отметил представитель МИД Франции.

В то же время в Париже считают, что Россия пытается изменить тактику, сосредоточив удары на энергетических объектах и критической инфраструктуре Украины.

"Но также (мы наблюдаем) стремление России изменить тактику, целенаправленно атакуя энергетические объекты, критическую инфраструктуру, украинские города, чтобы, вероятно, добиться – они к этому стремятся в любом случае – того, что называют блэкаутом, серьезной проблемы энергетического коллапса в Украине, до конца года, в любом случае в течение зимы", – заявил источник.

В связи с этим Франция подчеркивает, что роль "Группы семи" будет важной для поддержки Украины в сфере потенциала, противовоздушной обороны, а также в финансовой и энергетической сферах.

"Здесь у нас есть несколько направлений, но одно из самых заметных – это, очевидно, Украина и, в частности, восстановление защитной оболочки Чернобыля, поврежденной российским ударом в 2025 году", – сообщил источник.

Встреча министров иностранных дел G7 состоится в Париже 9–10 ноября. На отдельные её заседания приглашены Украина, Бразилия, Южная Корея, Египет и Саудовская Аравия.

Как сообщала "Европейская правда", Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что ему не хватает 500 млн евро на аварийный ремонт саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.

В октябре страны G7 выделили 260 млн евро на саркофаг ЧАЭС, что составляет более половины суммы, которая, по мнению банка, необходима для восстановления. Конференция в Париже 9 ноября, организуемая Францией, Украиной и ЕБРР, призвана дать импульс для привлечения дополнительных средств.