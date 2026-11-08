На встрече глав МИД стран G7 обсудят кибератаки, за которыми, возможно, стояли пророссийские хакеры

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что министры иностранных дел стран "Большой семерки" обсудят недавние кибератаки, которые, как предполагается, были совершены пророссийскими группировками.

Об этом он заявил во время выступления в МИД Италии в воскресенье, 8 ноября, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам Таяни, его французский коллега Жан-Ноэль Барро принял предложение включить этот вопрос в повестку дня.

"Поэтому завтра и послезавтра мы будем его обсуждать", – сказал он.

Эта дискуссия касается инцидента, о котором стало известно в субботу, 7 ноября, когда Таяни заявил, чтопророссийские хакеры опубликовали в даркнете его личные данные.

Стоит отметить, что Таяни воздержался от того, чтобы напрямую обвинять российское правительство в этих кибератаках.

"Я сказал, что хакеры являются пророссийскими. Я не говорил, что ответственность лежит на российском правительстве. Если бы у меня были доказательства причастности российского правительства, я бы об этом сказал", – добавил итальянский министр.

Напомним, летом российские пранкеры Вован и Лексус разыграли старшего советника президента Литвы Дейвадаса Матулониса.

Также жертвой российских пранкеров стал советник президента Эстонии Мадис Ролл. После публикации разговора пранкеров с ним российская пропаганда утверждает, что Украина якобы координирует с Эстонией удары по объектам в России.