Зеленский и его команда прибыли в Берлин

Президент Владимир Зеленский прибыл во вторник, 3 ноября, вместе со своей командой в Берлин.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что в ходе этой поездки у него запланированы встречи с канцлером Фридрихом Мерцем, президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а также с председателем Бундестага Юлией Клёкнер.

Украинский президент также примет участие в Берлинской конференции по безопасности, которая проходит в этом году.

"Самое главное – наша дипломатическая координация: впереди важные встречи, укрепление ПВО и поддержка нашей энергетики. Именно это будет приоритетом сегодняшних переговоров", – поделился он.

Стоит отметить, что этот визит проходит на фоне того, как специальный представитель президента США Стив Уиткофф объявил ранее, что на этой неделе состоится встреча американской делегации с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО в Брюсселе, где, в частности, обсудят гарантии безопасности для Украины. В НАТО подтвердили предстоящую встречу.

Также он объявил, что трехсторонние переговоры о завершении российско-украинской войны состоятся на следующей неделе в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

Украинский президент ранее заявил, что после беседы европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьёзно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.