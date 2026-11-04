Зеленский прибыл в Мадрид, где обсудит укрепление ПВО и сотрудничество в области обороны

Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября прибыл с визитом в столицу Испании Мадрид.

Об этом Зеленский написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

В Мадриде президент планирует обсудить вопрос поддержки Украины, в частности, укрепление систем ПВО.

"Впереди важные встречи и переговоры в Мадриде. Первый приоритет – укрепление ПВО для Украины, защита наших людей, развитие оборонного сотрудничества и производств. Благодарны Испании за оказанную помощь. Готовим новые шаги по оказанию поддержки", – написал Зеленский.

Также, по словам Владимира Зеленского, в ближайшее время Украина будет контактировать с американскими партнерами, чтобы добиться прогресса в мирных переговорах.

"В ближайшие дни также запланированы контакты с американской стороной. Координируемся с партнерами, чтобы добиться конкретных результатов в вопросах безопасности и дальнейших шагов к миру", – заявил президент Украины.

Напомним, во вторник, 3 ноября, Зеленский с командой прибыл в Берлин. Там он провел встречи с канцлером Фридрихом Мерцем, президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а также с председателем Бундестага Юлией Клёкнер.

А ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф объявил, что на этой неделе состоится встреча американской делегации с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО в Брюсселе, где, в частности, будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины.