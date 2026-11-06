Испания предоставляет Украине пакет военной помощи на сумму 437 млн евро

В Мадриде президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом, на которой, в частности, обсуждался вопрос о выделении новой военной помощи.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента.

Педро Санчес сообщил, что Испания выделяет Украине новый пакет военной помощи на 437 миллионов евро. Лидеры государств обсудили его состав и наиболее актуальные потребности в сфере обороны. В частности – в энергетике, логистике и железнодорожном транспорте.

"В этом году Россия повредила больше наших локомотивов, чем за все предыдущие годы этой войны. Под постоянными атаками находятся энергосеть и водоснабжение. Ситуация сложная, особенно в Киеве, и каждый шаг гуманитарной поддержки также очень важен", – заявил Зеленский.

Также президент Украины выразил соболезнования Педро Санчесу в связи с трагедией на железной дороге в испанском Толедо, унесшей десятки жизней.

Напомним, Словакия заявила о намерении передать Украине 1 млн евро на генераторы, укрытия и медицинское оборудование.

Также правительство Нидерландов выделяет 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.