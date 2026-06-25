Еврокомиссар: если Европа хочет иметь лучшие армии, то должна учиться у украинцев

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс объяснил, что для ЕС жизненно необходима оборонная интеграция с Украиной, поскольку ей удалось создать целую оборонную экосистему и одну из лучших армий в мире.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Кубилюс сказал на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

Кубилюс подчеркнул, что интеграция оборонных секторов Украины и ЕС важна для Украины, но для оборонных нужд ЕС это является "стратегической целью".

"Как недавно сказал (госсекретарь США. – Ред.) Марко Рубио, Украина имеет лучшую армию в Европе. Алекс Стубб, президент Финляндии, даже добавил, что, возможно, украинская армия лучше американской", – сказал еврокомиссар.

В этом контексте он отметил, что украинская армия "на самом деле такая хорошая" не только благодаря храбрым солдатам и умным генералам, "а потому, что за эти годы войны им удалось создать очень инновационную, очень динамичную и, возможно, лучшую оборонную промышленность в Европе".

"Если мы действительно хотим иметь лучшие армии, то для наших армий в Европе действительно недостаточно просто тратить деньги, как мы это делаем, – нам действительно нужно понять и научиться тому, как украинцам удается создать такую оборонную промышленность", – сказал еврокомиссар.

Это означает, добавил он, что нужно научиться у украинцев не только с инженерной или производственной точки зрения, но и изучать то, как украинцы "создали целую экосистему".

"Это гораздо сложнее освоить, чем просто научиться, знаете, как производить беспилотник или даже что-то вроде сложного беспилотника с искусственным интеллектом и т.д.", – добавил еврокомиссар.

Заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска заявила, что Украине удалось создать окно возможностей в войне с РФ, но оно не будет открыто вечно и этой возможностью следует воспользоваться.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна поделился, как необходимо действовать партнерам Украины для того, чтобы не потерять созданное сегодня "окно возможностей" в войне с РФ.