В Еврокомиссии призвали Европу производить достаточно хорошее оружие, а не "haute couture"

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс настаивает на том, что ЕС должен отказаться от производства технологически продвинутого, но дорогого оружия и перейти к более дешевому производству качественного оружия, которое можно быстро нарастить.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

По словам Кубилюса, европейские страны способны производить, с технической точки зрения, "лучшие вещи в мире", которые он охарактеризовал как "haute couture" – это очень качественное и технологически продвинутое оружие, но его производство требует больших затрат. Однако Россия, по его словам, по-прежнему значительно опережает европейцев по объемам производства.

"Я могу привести лишь несколько цифр. В прошлом году, в 2025-м, Россия выпустила 1200 крылатых ракет. Все они полетели в Украину. Европейский Союз сумел выпустить 250. Украина в прошлом году начала производить крылатые ракеты "Фламинго". В этом году они выпустят 700 штук", – отметил еврокомиссар.

Кубилюс пояснил, что украинцы сумели переориентироваться, поскольку война заставила их перейти на так называемое "достаточно качественное" производство, которое можно быстро нарастить.

"Почему мы не переходим на более простое, но достаточно хорошее производство (оружия), способного поражать цели, на более дешевое производство, которое можно немедленно нарастить? Потому что у нас нет рынка", – пояснил еврокомиссар.

Кубилюс также заявил, что если Европа хочет иметь лучшие армии, то должна учиться у украинцев.

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что Украине удалось создать окно возможностей в войне с РФ, но оно не будет открыто вечно и этой возможностью следует воспользоваться.