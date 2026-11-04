ЕС в дорожных картах признал, что Молдова обогнала Украину на пути вступления

Дорожные карты, разработанные Брюсселем для стран, стремящихся вступить в ЕС, позволяют утверждать, что Евросоюз признал тот факт, что Молдова уже обогнала Украину в процессе евроинтеграции.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" Меньше реформ, больше успеха: что пообещал ЕС Украине на 2027 год и откуда взялся оптимизм.

Как отмечается, дорожные карты Украины и Молдовы во вводной, описательной части практически идентичны.

"Но конкретика позволяет утверждать: Евросоюз уже признал, что Молдова обогнала Украину", – говорится в статье.

В целом у Еврокомиссии есть собственный рейтинг внутри четверки лидеров евроинтеграции, и Украина в нем занимает четвертое место, уступая Молдове.

Молдова рассматривается как "хорошо продвинувшаяся" (well advanced) в выполнении промежуточных критериев. Как сказано в статье со ссылками на источники, Еврокомиссия уже подготовила положительный отчет по IBAR, то есть "фундаментальным" бенчмаркам, и в ближайшее время должна направить его государствам-членам для утверждения.

"Показательны планы ЕК относительно дальнейшего хода переговоров. Если для Украины в дорожной карте запланировано начать закрытие глав в конце первого квартала (а с низким текущим прогрессом Киева в выполнении IBAR даже это кажется амбициозным), то для Молдовы речь идет о закрытии девяти глав только в первой половине 2027 года и ещё 16 глав до конца года – то есть 25 за год", – говорится в статье.

Вместе с тем ЕС в дорожных картах не стал прогнозировать, когда лидеры евроинтеграции завершат переговоры о вступлении в надежде на ускорение темпа реформ Украиной.

Европейская комиссия в среду, 4 ноября 2026 года, представила ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза (Enlargement Package 2026), в котором оценила прогресс десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС: Украина вошла в четверку государств, демонстрирующих наибольший прогресс.

Отчет по Украине показал: повышение оценки Еврокомиссией прогресса Украины на пути в ЕС, особенно в сфере борьбы с коррупцией, произошло не благодаря, а вопреки действиям власти.