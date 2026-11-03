Немецкий стартап разрабатывает инновационное судно для отслеживания российского "теневого флота"

Немецкий стартап Stark Defence планирует в следующем году спустить на воду 24-метровое беспилотное надводное судно, предназначенное для охраны подводных кабелей и отслеживания российского "теневого флота" в европейских водах.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По данным компании, надводное судно Vanta 24 может перевозить до 50 метрических тонн, включая вооружение, такое как ракеты и пушки, и двигаться со скоростью более 64 км/ч без экипажа на борту.

Компания Stark, основанная в 2024 году для производства ударных дронов, уже разработала два судна меньшего размера. Vanta 24 делает её одной из нескольких новых компаний в сфере оборонных технологий, предлагающих широкий спектр военной продукции, основанной на новейшем программном обеспечении и технологиях.

В компании сообщили, что будущее судно предназначено для "нового потенциального поля боя" в Балтийском и Северном морях, где преобладают высокие волны и морозные температуры. Стартап также разрабатывает датчик радиоэлектронной борьбы, который потенциально сможет обнаруживать передатчики и радары на расстоянии до 100 км.

Stark планирует разрабатывать Vanta 24 в Великобритании и Германии. У компании уже есть контракты на поставку дронов с четырьмя странами НАТО, но пока не разглашается, с какими именно.

Напомним, ЕС заявил о намерении расширить свою военно-морскую миссию в Средиземном море с целью противодействия "теневому флоту" России и защиты подводной инфраструктуры.

Напомним, в начале августа миссия Irini провела досмотр танкера Toa Payoh, относящегося к так называемому "теневому флоту" России, с целью проверки его национальной принадлежности и регистрации под флагом.

Ранее Франция оштрафовала на миллион евро задержанный в мае танкер Tagor "теневого флота" РФ. В отношении еще одного такого судна проводится расследование.