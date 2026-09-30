СМИ: ЕС расширяет миссию в Средиземном море для борьбы с "теневым флотом" РФ

ЕС намерен расширить свою военно-морскую миссию в Средиземном море с целью противодействия "теневому флоту" России и защиты подводной инфраструктуры.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на проект Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

Согласно проекту, срок действия миссии под кодовым названием EUNavfor Med Irini будет продлен до 31 марта 2029 года.

Эта миссия была создана в 2020 году для обеспечения соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Она должна была завершиться в марте 2027 года. Однако Еврокомиссия планирует продлить ее еще на два года с бюджетом в размере 16,88 млн евро, одновременно значительно расширив сферу ее деятельности.

В июне высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что операция изменила свои правила применения силы и начала проводить досмотр судов, подозреваемых в принадлежности к российскому "теневому флоту".

В пересмотренном мандате ограничение деятельности российского "теневого флота" четко определено как одна из задач операции. В тексте также уделяется больше внимания оценке морской обстановки, в частности выявлению и мониторингу незаконной деятельности и угроз безопасности и экономическим интересам ЕС.

Послы ЕС одобрили мандат миссии в среду, 30 сентября. Официальное утверждение ожидается на заседании министров экономики и финансов 9 октября, после чего он будет официально опубликован.

Напомним, в начале августа миссия "Ирини" провела досмотр танкера Toa Payoh, относящегося к так называемому "теневому флоту" России, с целью проверки его национальной принадлежности и регистрации под флагом.

Ранее Франция оштрафовала на миллион евро задержанный в мае танкер Tagor из "теневого флота" РФ. В отношении еще одного такого судна проводится расследование.