Кубилюс открыл в Брюсселе учредительное заседание Альянса дронов ЕС-Украина

В пятницу, 11 сентября, в Брюсселе начало работу учредительное заседание Альянса дронов ЕС и Украины, в который вошли девять украинских и девять европейских компаний.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе.

Учредительное заседание Альянса дронов ЕС-Украина открыл еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

В заседании принимают участие руководители Коалиции по развитию потенциала в сфере дронов и противодействия дронам (Drone and Counter-Drone Capability Coalition, Decoder) и инициативы "Стража восточного фланга" (Eastern Flank Watch).

"Это очень особенный момент, я бы даже сказал – исторический. Сегодня проходит первое заседание Совета Альянса по дронам ЕС и Украины. Это совершенно новый опыт для всех нас", – сказал Кубилюс, открывая заседание.

По его словам, на участие в первом заседании Совета Альянса поступило около 400 заявок, из которых после тщательного отбора были отобраны 18 компаний – по девять из Украины и государств-членов ЕС.

Еврокомиссар заявил, что цель Альянса дронов ЕС-Украина заключается в совместном создании европейского потенциала в сфере дронов и систем противодействия им, а также в использовании опыта, полученного Украиной во время полномасштабной войны.

"Европа должна научиться вести войны с использованием дронов как единое целое и учиться у Украины. Этот Альянс в определенном смысле может стать своеобразной академией украинского опыта войны", – отметил еврокомиссар.

Он выразил убеждение, что Европа должна перенять у Украины не только технологии производства дронов, но и способность быстро адаптировать продукцию, сокращать циклы разработки и оперативно наращивать производство.

В то же время ЕС может предложить Украине передовые оборонные технологии и производственные возможности континентального масштаба.

Среди задач Альянса Кубилюс назвал ускорение создания совместных предприятий между украинскими и европейскими компаниями, открытие цепочек поставок, расширение доступа к испытательным площадкам и решение проблем, связанных с сертификацией, компонентами, интеллектуальной собственностью и нехваткой квалифицированных работников.

Еврокомиссар подчеркнул, что Альянс должен стать органом, который будет принимать решения и формировать конкретные инициативы, а не просто площадкой для дискуссий.

"Обстановка в сфере безопасности не будет ждать нас. Первые практические результаты должны появиться уже к концу этого года", – заявил Кубилюс.

Как сообщала "Европейская правда", в июле ЕС и Украина согласовали Drone Deal, цель которого – "обеспечить единые, согласованные рамки сотрудничества между ЕС и Украиной для содействия, координации и поддержки" полной реализации соглашений о беспилотниках, которые Киев подписал с несколькими столицами стран ЕС.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина завершает работу над Drone Deal с Германией. До этого такое соглашение было подписано с Норвегией.