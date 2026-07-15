Фон дер Ляйен объяснила, почему ЕС подписывает соглашение о дронах с Украиной

Украина обладает уникальными знаниями в области использования беспилотников, которые помогут Европе справиться с актуальными угрозами, поэтому так называемое соглашение "Drone Deal" является важной частью оборонно-промышленного партнерства между двумя сторонами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду в Киеве.

Фон дер Ляйен отметила, что с удовольствием инициирует новое оборонно-промышленное партнерство между ЕС и Украиной.

"То, что мы сегодня подписываем, – это наше собственное соглашение Drone Deal. В течение последних месяцев Украина заключила подобные соглашения о беспилотниках с несколькими странами – от Европы до Ближнего Востока. Это свидетельствует о заинтересованности в боевом опыте Украины. Знания, которые вы приобрели в области эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им, действительно уникальны", – пояснила глава Европейской комиссии.

Она подчеркнула, что украинцы владеют полным циклом: от технологий и производства дронов до цепочек поставок, необходимых для поддержания производственных мощностей. А также, что чрезвычайно важно, обладают знаниями об использовании радиолокационных систем, наземных станций и датчиков.

"Мы должны совместно использовать этот потенциал. Ведь мы знаем об угрозах, с которыми сталкивается Европа в этой сфере – мы видели вторжения и тревожные сигналы во многих государствах-членах. События здесь и во всем мире показали нам, насколько важно для нашей безопасности иметь возможность развертывать проверенные в бою системы беспилотников – в больших масштабах и быстро", – сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что в Европе есть огромный технологический и промышленный потенциал, но не хватает проверенных в бою знаний и опыта, наработанных Украиной.

"Итак, я хочу сказать, что нам нужно объединить наши силы. Вместе мы можем работать над совместным производством… Это соглашение объединит украинскую изобретательность и промышленные масштабы Европы. И благодаря этому соглашению наш посыл ясен: именно сейчас настало время инвестировать в Украину. Инвестировать в Европу. И инвестировать в нашу общую безопасность и общее будущее", – заявила фон дер Ляйен.

Напомним, 7 июля в Анкаре на полях саммита НАТО президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

В этот же день Украина также подписала соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий с Эстонией, а также с Нидерландами.