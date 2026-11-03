Фон дер Ляйен: закрытие Ормузского пролива обошлось Европе в более чем 120 млрд евро

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, во сколько обошлось Европе закрытие Ормузского пролива.

Об этом она заявила во вторник, 3 ноября, во время мероприятия в Брюсселе, цитирует Rapporteur, передает "Европейская правда".

По словам фон дер Ляйен, закрытие Ормузского пролива обошлось Европе в 127 млрд евро из-за роста цен.

"С момента закрытия Ормузского пролива импорт ископаемого топлива обошёлся Европе в дополнительные 127 млрд евро, не принеся ни одной дополнительной молекулы энергии. 127 млрд евро только из-за закрытия этого Ормузского пролива. Следовательно, импортируя нефть и газ, мы также рискуем импортировать связанные с ними потрясения и кризисы", – подчеркнула она.

По данным американских СМИ, 3 ноября США нанесли ограниченные удары по целям на иранском острове Кешм.

Кроме того, как сообщают СМИ, США и Иран анализируют последние предложения посредников о том, как преодолеть разногласия и предотвратить очередной раунд войны.

Отметим, что 30 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что война США с Ираном скоро закончится, но не уточнил, как именно это произойдет.