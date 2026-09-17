Трамп угрожает ЕС новыми пошлинами из-за предложения Канаде ассоциированного членства

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому Союзу введением пошлин или ограничением торговли после предложения о предоставлении Канаде – с которой он ведет торговую войну – статуса ассоциированного члена.

Об этом сообщает CNBC, пишет "Европейская правда".

В среду Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами или ограничением торговли после предложения ассоциированного членства для Канады.

Он заявил, что готов "применить очень серьезные тарифы или во многом остановить торговлю с Европой", если это решение ЕС будет выглядеть как "недружественный шаг".

"Если это благие намерения – то хорошо. Если это злые намерения – мы введем против Европы очень серьезные пошлины", – приводит его слова CNN.

"Думаю, это смешно… Канада была ужасным торговым партнером", – добавил Трамп.

Напомним, 16 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

Ожидается, что Карни 17 сентября выступит в Европарламенте, представив Канаду в качестве надежного партнера на фоне ухудшения её отношений с США.