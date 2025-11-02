Reuters: Турция покупает больше нероссийской нефти после последних западных санкций

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции стали покупать больше нероссийской нефти в ответ на последние западные санкции против России.

Об этом сообщили Reuters два человека, непосредственно знакомые с этим вопросом, и несколько источников в отрасли, пишет "Европейская правда".

Турция является одним из основных покупателей российской нефти, наряду с Китаем и Индией. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы сейчас принимают меры, подобные тем, которые принимаются в Индии, что свидетельствует о влиянии усилий США, Европейского Союза и Великобритании по ограничению продажи российской нефти.

Один из крупнейших турецких нефтеперерабатывающих заводов, SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно закупил четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей с поставкой в декабре, по данным источников.

По расчетам Reuters, это составляет от 77 тысяч до 129 тысяч баррелей в сутки нероссийских поставок и означает, что SOCAR будет использовать меньше российской нефти.

По данным Kpler, российская нефть составляла практически весь объем нефти, поступавший на нефтеперерабатывающий завод STAR в октябре и сентябре, и составляла около 210 тысяч баррелей в сутки.

Другой крупный турецкий нефтепереработчик Tupras увеличивает закупки нероссийских сортов, которые по качеству схожи с российской нефтью Urals, например иракских сортов, сообщили два источника, не предоставляя дальнейших деталей.

Tupras, которая владеет двумя крупными нефтеперерабатывающими заводами в Турции, также, вероятно, вскоре полностью прекратит импорт российской нефти на одном из этих заводов, чтобы иметь возможность продолжать экспорт топлива в Европу, не нарушая новых санкций ЕС, сообщили два источника.

По их словам, компания продолжит переработку российской нефти на другом нефтеперерабатывающем заводе.

Ранее в США заявили о готовности продавать Китаю больше нефти и природного газа.

А некоторые китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупку российской нефти, транспортируемой по морю, после того, как США ввели санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".