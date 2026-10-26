Британию накрыли мощные штормы: двое погибших, сотни тысяч остались без электричества

Двое мужчин погибли в результате падения деревьев во время шторма "Боэло", обрушившегося на Великобританию и сопровождавшегося сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Sky News, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в результате шторма улицы оказались затопленными, а без электроснабжения остались 800 тысяч домов.

По данным властей, 60-летний мужчина погиб под упавшим деревом недалеко от Касл-Дугласа в шотландском Думфрисе, а мужчина в возрасте около 20 лет погиб на севере Лондона после того, как дерево упало на его автомобиль.

Двух женщин также доставили в больницу после того, как на них упало ещё одно дерево в Аберфелде.

Дерево упало на частный дом в Дарлингтоне фото: the telegraph

Шотландия, некоторые районы Северной Ирландии и север Англии больше всего пострадали от ветра и дождя в течение выходных.

Последнее "янтарное" предупреждение о сильном ветре было отменено в воскресенье в 21:00 после того, как Великобритания пережила выходные с неспокойной погодой, вызванной двумя штормами за три дня.

По данным Ассоциации энергетических сетей, представляющей интересы операторов в Великобритании и Ирландии, по состоянию на 19:00 воскресенья около 90 тысяч потребителей по-прежнему оставались без электроснабжения.

В среду, 21 октября, стало известно, что по меньшей мере трое человек погибли в результате штормов и наводнений на юге Франции.

Также недавно в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете погибла 102-летняя женщина в результате внезапного наводнения, ещё около 90 человек пришлось спасать.