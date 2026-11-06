СМИ: США и Иран приближаются к соглашению, ядерный вопрос вновь обсуждается

США и Иран приближаются к потенциальному прорыву в усилиях по прекращению войны, поскольку Тегеран, по всей видимости, демонстрирует готовность обсуждать вопросы, связанные с его ядерной программой, которые ранее не рассматривались.

Об этом стало известно Bloomberg от осведомлённого дипломата, передаёт "Европейская правда".

Как утверждает собеседник, Иран изучает предложения относительно своей ядерной деятельности, представленные главным посредником – Катаром.

По словам дипломата, Тегеран демонстрирует готовность обсуждать вопросы, связанные с его ядерной программой, которые ранее не рассматривались.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп недавно провел телефонный разговор с лидером Катара по поводу усилий по деэскалации напряженности.

Трамп и эмир шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани обсудили усилия Катара по урегулированию разногласий между сторонами конфликта и достижению всеобъемлющего соглашения о прекращении конфликта, сообщили в пятницу в офисе эмира.

Накануне промежуточных выборов в США СМИ писали, что США и Иран анализируют последние предложения посредников о том, как преодолеть разногласия и предотвратить очередной раунд войны.

Отметим, 30 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что война США с Ираном скоро закончится, но не уточнил, как именно это произойдет.

СМИ писали, что Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.