США впервые после промежуточных выборов нанесли удар по Ирану

Президент Дональд Трамп заявил, что в пятницу американские вооружённые силы нанесли новые ограниченные удары по Ирану, направленные против иранской системы противовоздушной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Иранские государственные СМИ сообщили о звуках двух взрывов в районе Сузы на острове Кешм, который расположен на важном морском пути для перевозки нефти.

В беседе с журналистами Трамп охарактеризовал эту военную операцию как "незначительную".

"Они возвели – они построили небольшой противовоздушный объект, и мы уничтожили его примерно за 15 минут, а может, и за пять", – сказал Трамп журналистам вскоре после прибытия в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, в пятницу вечером.

Трамп не привёл дополнительных подробностей относительно цели. Однако американские официальные лица сообщили, что большинство иранских систем противовоздушной обороны было уничтожено или серьёзно повреждено во время бомбардировок Израилем в июне 2025 года и на начальных этапах текущего конфликта. По оценкам американских чиновников, Иран со временем будет пытаться восстановить их и другую военную инфраструктуру.

Удары в пятницу стали первыми после того, как Республиканская партия Трампа потерпела сокрушительное поражение на промежуточных выборах в США во вторник.

Это поражение на выборах – республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса – отчасти было вызвано недовольством избирателей тем, как Трамп вел этот конфликт, а также высокими ценами на топливо – побочным эффектом войны, повлиявшей почти на все секторы мировой экономики.

В дни, прошедшие после сокрушительного поражения республиканцев на выборах, Трамп колебался между угрозами "уничтожить" Иран и намеками на то, что разрешение войны уже близко.

По данным СМИ, США и Иран приближаются к потенциальному прорыву в усилиях по прекращению войны, поскольку Тегеран якобы демонстрирует готовность обсуждать вопросы, связанные с его ядерной программой, которые ранее не рассматривались.

СМИ также писали, что Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.