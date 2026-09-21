После победы "АдГ" на севере Германии партия Мерца не прошла в ландтаг

В немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания завершился подсчет голосов на выборах в земельный парламент (ландтаг); окончательные данные свидетельствуют о том, что наибольшую поддержку среди избирателей получила ультраправая партия "Альтернатива для Германии".

Об этом свидетельствуют данные земельной избирательной комиссии, пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

По окончательным данным земельной избирательной комиссии, "АдГ" получила 38,2% голосов. Второе место заняла Социал-демократическая партия Германии, набравшая 35,5%.

Христианско-демократический союз (ХДС) немецкого канцлера Фридриха Мерца получил 4,9% голосов и не преодолел пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент. Результат ХДС означает потерю его представительства в ландтаге Мекленбурга-Передней Померании.

"Левые" набрали 6,5%, "Зелёные" – 5,7%.

Накануне Мерц назвал "катастрофой" результат своей партии на выборах в земельные парламенты в Мекленбурге-Передней Померании.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдН" наносит удар по правительству всей Германии



