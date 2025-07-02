Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обвинил президента Зорана Милановича в том, что тот отстаивает позицию России больше, чем Хорватии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Večernji list.

Пленкович отреагировал на слова хорватского президента накануне, который заявил, что отсутствие диалога между западными лидерами и Россией не имеет оправдания.

На это премьер Хорватии заявил, что не понимает, по какой логике следует проявлять понимание к Владимиру Путину, который уже более трех лет ведет войну против Украины.

"Нет ни капли понимания или оправдания, или чего-то, что могло бы быть в речах тех, кто представляет Хорватию, хорватов и хорватскую политику, в отношении Путина и России. Я не знаю, по какой философии, формуле, логике, какому закону и какими принципами происходит нечто подобное", – сказал Пленкович.

Он напомнил, что Миланович в течение трех лет "практически отстаивает позицию Кремля больше, чем позицию Хорватии, Запада и всех остальных, и это позволяют делать, как будто это нормально".

"Если бы вы спросили общественность в опросах, я думаю, что половина ответила бы в пользу России. Это позор для хорватского общественного пространства и хорватской политической сцены", – заявил премьер Хорватии.

Зоран Миланович является ведущим европейским президентом – симпатиком Путина. Его взгляды подробно проанализированы в статье Против Украины и НАТО.

Осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку, по его мнению, она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".