Президент Румынии назвал главную сложность в совместном с Украиной производстве дронов

Румынский президент Никушор Дан пояснил, что проект по производству дронов в Румынии в сотрудничестве с Украиной все еще находится на этапе технических обсуждений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Во вторник на пресс-конференции Никушора Дана спросили, на каком этапе находится проект по производству дронов совместно с Украиной.

Главным вызовом, по его словам, является выбор подходящего оборудования в отрасли, где технологии развиваются настолько быстро, что модели, приобретенные сейчас, могут устареть уже через несколько месяцев.

"Это продолжающиеся переговоры, которые с румынской стороны ведет Министерство обороны, а с украинской – также Министерство обороны и несколько компаний. Это технические обсуждения, и, не вдаваясь в секретные подробности, главная сложность – касающаяся не только нас – заключается в том, что именно приобрести, чтобы это не устарело через четыре или шесть месяцев", – сказал Дан.

"Именно с этой технической проблемой сталкиваются наши специалисты, и они никогда раньше с ней не сталкивались, поскольку привыкли покупать танки, самолеты – технику, срок эксплуатации которой составлял 20, 30 или 40 лет. Вот такая сейчас ситуация", – отметил он.

Президента также спросили, определены ли сроки начала производства дронов. "Я не буду называть конкретных сроков сейчас, но средства есть, и как для Румынии, так и для Украины важно, чтобы это оборудование появилось как можно скорее", – добавил Дан.

12 марта президент Никушор Дан вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал два официальных документа, которые закладывают основу для развития масштабных, взаимовыгодных проектов в энергетическом и промышленном секторах.

В июле 2026 года ЕС и Украина согласовали Drone Deal, цель которого – "обеспечить единую, согласованную рамку сотрудничества между ЕС и Украиной для содействия, координации и поддержки" полной реализации соглашений о беспилотниках, которые Киев подписал с несколькими столицами стран ЕС.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина и Германия готовят соглашение о дронах.