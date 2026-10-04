Украина и Германия готовят Drone Deal
Новости — Воскресенье, 4 октября 2026, 17:31 —
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия готовят соглашение о дронах (Drone Deal).
Об этом он сказал на открытии украинско-немецкого бизнес-форума, пишет корреспондент "Европейской правды".
Зеленский заявил, что Украина и Германия готовят "множество различных соглашений между странами", в частности он высказался и по поводу соглашения о дронах.
"Мы готовим мощный Drone Deal (...) Сегодня все мы понимаем, что безопасность – вопрос номер один", – отметил украинский президент.
В этот день сообщалось, что Германия выделила Украине масштабный пакет помощи на сумму более 1 млрд евро.
Также Зеленский рассказал о "общем весе" договоренностей, которые имеются у Украины и Германии.
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