Украина и Германия готовят Drone Deal

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия готовят соглашение о дронах (Drone Deal).

Об этом он сказал на открытии украинско-немецкого бизнес-форума, пишет корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил, что Украина и Германия готовят "множество различных соглашений между странами", в частности он высказался и по поводу соглашения о дронах.

"Мы готовим мощный Drone Deal (...) Сегодня все мы понимаем, что безопасность – вопрос номер один", – отметил украинский президент.

В этот день сообщалось, что Германия выделила Украине масштабный пакет помощи на сумму более 1 млрд евро.

Также Зеленский рассказал о "общем весе" договоренностей, которые имеются у Украины и Германии.