Президент Румунії назвав головну складність у спільному з Україною виробництві дронів

Румунський президент Нікушор Дан пояснив, що проєкт з виробництва дронів у Румунії у співпраці з Україною все ще перебуває на етапі технічних обговорень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

У вівторок під час пресконференції Нікушора Дана запитали, на якому етапі перебуває проєкт щодо виробництва дронів спільно з Україною.

Головним викликом, за його словами, є вибір відповідного обладнання в галузі, де технології розвиваються настільки швидко, що моделі, придбані зараз, можуть застаріти вже за кілька місяців.

"Це триваючі переговори, які з румунської сторони веде Міністерство оборони, а з української – також Міністерство оборони та кілька компаній. Це технічні обговорення, і, не вдаючись у секретні подробиці, головна складність – яка стосується не лише нас – полягає в тому, що саме придбати, щоб це не застаріло за чотири чи шість місяців", – сказав Дан.

"Саме з цією технічною проблемою стикаються наші фахівці, і вони ніколи раніше з нею не стикалися, оскільки звикли купувати танки, літаки – техніку, термін експлуатації якої становив 20, 30 чи 40 років. Ось така зараз ситуація", – зазначив він.

Президента також запитали, чи визначено терміни початку виробництва дронів. "Я не називатиму конкретних термінів зараз, але кошти є, і як для Румунії, так і для України важливо, щоб це обладнання з’явилося якомога швидше", – додав Дан.

12 березня президент Нікушор Дан разом із президентом України Володимиром Зеленським підписав два офіційні документи, які закладають основу для розвитку масштабних, взаємовигідних проєктів у енергетичному та промисловому секторах.

У липні 2026 року ЄС та Україна погодили Drone Deal, що має на меті "забезпечити єдину, узгоджену рамку співпраці між ЄС та Україною для сприяння, координації та підтримки" повної реалізації угод про безпілотники, які Київ підписав із кількома столицями країн ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна та Німеччина готують угоду щодо дронів.