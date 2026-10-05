Премьер Латвии хочет сократить количество министерств в правительстве

Лидер "Объединенного списка", победивший на выборах в Сейм Латвии, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить количество министерств и одновременно добиться экономического прорыва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Кулбергс заявил, что "Объединенный список" будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность поддержать изменения.

Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить количество министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. "Да, расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Нужно и то, и другое", – подчеркнул политик.

Он добавил, что перед сокращением количества министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорения экономического роста Латвии.

Как уже сообщалось, на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал "Объединенный список", набравший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией.

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