Президент Финляндии о Путине: проницательный и очень хорошо подготовленный

Президент Финляндии Александр Стубб, который в прошлом месяце вместе с премьер-министром Норвегии провел беседу с Владимиром Путиным, назвал главу Кремля "проницательным" и "очень хорошо подготовленным".

Как сообщает "Европейская правда", об этом финский президент сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Беседу с Путиным по телефону Стубб охарактеризовал как "хороший, прямой разговор".

Путин, по его словам, "очень проницателен, очень аналитичен, очень хорошо подготовлен и очень спокоен в манере ведения беседы".

"И Путин, бесспорно, умеет слушать", – добавил финский президент.

При этом Стубб признал, что позиция России не изменилась: Путин, как и раньше, отрицает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Однако, по крайней мере сейчас, происходит возвращение за стол переговоров в Абу-Даби, добавил он.

"Самое главное – не передавать ответственность за европейскую безопасность Соединённым Штатам", – подчеркнул Стубб.

Телефонный разговор с Путиным состоялся по согласованию с Украиной, говорит финский лидер. Он и так ежедневно общается с президентом Владимиром Зеленским. Целью телефонного разговора было непосредственное доведение до России "ключевых сообщений" Украины относительно переговоров в Абу-Даби, добавил он.

Президент Финляндии отмечает, что и Норвегия, и Финляндия являются соседними странами России, а исход войны окажет прямое влияние как на их собственную безопасность, так и на безопасность Европы в целом.

"Когда война закончится, как мы обеспечим, чтобы Россия не повторила это снова? Когда война закончится, войска будут переброшены к финской границе", – указал он.

Стубб опровергает обвинения в том, что этот телефонный разговор разделил Европу. Напротив, считает он, "это был первый случай, когда Европа смогла выступить в роли посредника". Перед звонком союзники были проинформированы, после чего поступило много положительных отзывов и лишь один отрицательный.

Теперь настало время и для других европейских стран проявить активность, говорит Стубб. Он надеется, что лидерство в попытке вовлечь Европу в переговоры по Украине теперь возьмут на себя Германия, Франция и Италия.

В ответ на замечание о том, что уже было очень много неудачных попыток вовлечь Путина в переговоры, Стубб заявил: "Надежда на перемены через торговлю не оправдалась. Но в дипломатии важно не сдаваться. Война длится уже более четырёх с половиной лет, и ситуация не улучшится, если Европа будет молчать".

Напомним, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после разговора европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.